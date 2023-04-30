منصور بن زايد يبحث مع البرهان تطورات الأوضاع في السودان

أكد نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية لوقف التصعيد في السودان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، إن نائب رئيس دولة الإمارات بحث مع رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

وجاء في البيان: "أكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".