وزير الخارجية السعودي: التقارير عن خلاف مع الإمارات لا تدرك مدى عمق العلاقات

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن وجود خلاف مع دولة الإمارات لا تدرك مدى عمق العلاقات بين البلدين.

وشدد بن فرحان على أن تلك التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات "مبالغ فيها"، مقللًا من أهمية الحديث عن خلافات بين البلدين بشأن عدد من القضايا من بينها "أوبك" واليمن.

جاء ذلك بعد تقارير حول خلافات بين دول مجموعة "أوبك+"، وهو ما علق عليه الوزير السعودي بالتأكيد على أن "قرارات إنتاج النفط التي يتخذها التحالف تعكس التوافق داخله".

وقال للصحفيين في لندن: "لدينا شراكة قوية جدا بين الإمارات والمملكة.. لكن التقارير عن وجود خلاف، غالبا ما تكون مبالِغة، وتستند عادة إلى مصادر غير معلنة، لا تدرك مدى عمق العلاقة".

وكرر ما قاله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الشهر الماضي حول استمرار العمل باتفاق أوبك+ الحالي المتعلق بإنتاج النفط حتى نهاية العام.

وأضاف الأمير فيصل: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".