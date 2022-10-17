صحف كويتية: استقالة نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري

والظفيري من مواليد 1958، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، تقلد عدة مناصب في سفارات الكويت في عدة دول منذ بدأ العمل الدبلوماسي مطلع ثمانينات القرن الماضي، ومنها سفير للكويت لدى إيران منذ عام 2001.

ولم تكشف المصادر سبب استقالة الظفيري، الذي تم تعيينه نائباً لوزير الخارجية في شهر آذار/ مارس من العام 2021، وذلك قبل عام ونصف العام خلفاً لخالد الجار الله، الذي استقال في شهر شباط/ فبراير من العام 2021.

وجاءت استقالة النائب السابق الجار الله تنفيذاً لمشروع مرسوم أقره مجلس الوزراء آنذاك، ويقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.