صحف كويتية: استقالة نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري
أفادت تقارير كويتية، اليوم الإثنين، بأن السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية قدّم استقالته إلى وزير الخارجية في الحكومة الجديدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وأوضحت التقارير التي نشرتها عدة صحف محلية، نقلاً عن مصادرها، أن "علي السعيد مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا سيخلف الظفيري بالإنابة".
وأضافت أن "مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي سيتسلم منصب نائب وزير الخارجية بالتكليف بحسب الأقدمية عقب عودته من السفر".
والظفيري من مواليد 1958، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، تقلد عدة مناصب في سفارات الكويت في عدة دول منذ بدأ العمل الدبلوماسي مطلع ثمانينات القرن الماضي، ومنها سفير للكويت لدى إيران منذ عام 2001.
ولم تكشف المصادر سبب استقالة الظفيري، الذي تم تعيينه نائباً لوزير الخارجية في شهر آذار/ مارس من العام 2021، وذلك قبل عام ونصف العام خلفاً لخالد الجار الله، الذي استقال في شهر شباط/ فبراير من العام 2021.
وجاءت استقالة النائب السابق الجار الله تنفيذاً لمشروع مرسوم أقره مجلس الوزراء آنذاك، ويقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.
وكان الهدف من ذلك المشروع تحديد منصب (بدرجة وزير) بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة.
ويتم تعيين القياديين في الجهات الحكومية بدرجة وزير استنادا للصلاحيات الدستورية لأمير البلاد مباشرةً، ولا يخضعون لقواعد تعيين شاغلي الوظائف القيادية، ويُعد المعين بدرجة وزير رجلاً من رجال السياسة في الدولة، ويُعاملون معاملة الوزراء في حدود معينة.