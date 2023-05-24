بعد مفاوضات مع الفلبين بشأن العمالة.. الداخلية الكويتية: سيادة الدولة خط أحمر

اعتبرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أن سيادة الدولة وكرامة أهلها خط أحمر، وذلك بعد جلسة مفاوضات مع السلطات الفلبينية بشأن العمالة الفلبينية في الدولة.

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، اتخذت السلطات الكويتية قرارا بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للعمالة القادمة من الفلبين، الأمر الذي أرجعته تقارير إخبارية حينها لـ "عدم التزام الطرف الفلبيني باتفاقية بين البلدين في هذا الشأن".

ونقل بيان نشرته الداخلية الكويتية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بعد انتهاء جلسة التفاوض: إن "سيادة دولة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر".