الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح قطر

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعماً لترشح قطر، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة إن "رئيس الدولة أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبحث معه العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار".