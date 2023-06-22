محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإيراني

وقالت الوكالة، إن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة".

كما شهد اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية البناء على التطورات الإيجابية، التي تحققت في المنطقة لتعزيز استقرار وازدهار دولها وشعوابها"، بحسب "وام".