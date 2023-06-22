محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإيراني
استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت الوكالة، إن اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة".
كما شهد اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية البناء على التطورات الإيجابية، التي تحققت في المنطقة لتعزيز استقرار وازدهار دولها وشعوابها"، بحسب "وام".