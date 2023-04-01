ولي العهد السعودي: نتمنى أن تعزز التعيينات القيادية الجديدة مسيرة الازدهار في الإمارات



وأعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصالات الهاتفية، عن "تمنياته لهم بالتوفيق وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته".

وتابعت الوكالة: "من جانبهم عبر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة".

وقد جرى خلال الاتصالات الهاتفية، التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.