ولي العهد السعودي: نتمنى أن تعزز التعيينات القيادية الجديدة مسيرة الازدهار في الإمارات
أجرى ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية بكل من منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وهزاع بن زايد نائب حاكم أبوظبي، وطحنون بن زايد نائب حاكم أبوظبي، كلاً على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصالات الهاتفية، عن "تمنياته لهم بالتوفيق وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته".
وتابعت الوكالة: "من جانبهم عبر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة".
وقد جرى خلال الاتصالات الهاتفية، التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد بعث يوم الخميس، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في الإمارات.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات لرئيس الإمارات، متمنيًا لهم التوفيق والعون في خدمة الدولة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي.
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أصدر، مساء الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد.
وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر محمد بن زايد مرسومًا أميريًا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد إمارة أبوظبي، كما تم تعيين هزاع بن زايد، وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.