ملك ماليزيا يمنح ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع

منح ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسامين من الطراز الرفيع.

جاء ذلك خلال استقبال ملك ماليزيا، في القصر الوطني "استانا نيجارا" في العاصمة كوالالمبور، ولي عهد أبوظبي، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رسمي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ملك ماليزيا منح ولي عهد أبوظبي "وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة" إضافة إلى "الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة".

وأكدت الوكالة أن منح ولي عهد أبوظبي هذين الوسامين جاء تقديرًا لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين.