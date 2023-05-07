قرقاش: عودة سوريا إلى الجامعة العربية "خطوة إيجابية"

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أن "التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها".