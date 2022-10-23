الجزائر: الأمير محمد بن سلمان اعتذر عن حضور القمة العربية

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم، إن الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى مساء السبت اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغه فيه اعتذاره عن حضور القمة العربية المنتظر عقدها في الجزائر أوائل الشهر المقبل وذلك "امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر"، بحسب البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الرئيس الجزائري أعرب لولي العهد السعودي "تفهمه لهذه الوضعية"، مبديا "أسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي لاجتماعات القمة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، معبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.