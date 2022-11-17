بينهم مدير الطيران المدني.. استقالة 4 قيادات حكومية في الكويت

أكدت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، تقديم أربعة مسؤولين في هيئات حكومية استقالاتهم رسميا من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.

وشملت الاستقالات المهندس يوسف الفوزان، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، وهيا الودعاني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وخلود شهاب وكيلة وزارة المواصلات، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" إن "الفوزان أبدى رغبته بالاستقالة، وتقدَم بها رسميا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وإن الوزير قد قبل الاستقالة وفي طور إصدار القرار الوزاري في ذلك".

وتقلَد الفوزان هذا المنصب بمرسوم أميري في آذار/ مارس 2015، حيث تم تعيينه آنذاك مديرا عاما للإدارة العامة للطيران المدني بدرجة وكيل وزارة.

وفي منتصف العام 2019 تم التجديد للفوزان بذات المنصب لمدة أربعة أعوام أخرى، وفي آذار/ مارس 2021 تم تكليف الفوزان القيام بأعمال رئيس الطيران المدني، إضافة إلى عمله.

وأضافت "القبس" أن "هيا الودعاني تقدَمت باستقالتها إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، معللةً ذلك بأنها رغبة شخصية منها وأن الوزير قبل الاستقالة".

وتأتي استقالة الودعاني بعد قرابة أربع سنوات من تعيينها في هذا المنصب في مطلع العام 2019.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الاستقالة الجماعية اليوم شملت كذلك وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب التي تم تعيينها بهذا المنصب منذ منتصف العام 2018.

وأضافت "الأنباء" أن وكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي تقدم باستقالته كذلك، دون الكشف عن أسباب الاستقالة.

وشهدت الكويت التي انتخبت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعضاء مجلس الأمة الجديد، تبعها تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية، عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية.

ومن تلك الاستقالات، استقالة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية من منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب عام ونصف العام من تعيينه في المنصب.

وقبل أيام، قدَم مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي، استقالته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، عقب أقل من عام على توليه هذا المنصب.

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أن هناك عدة أسباب للاستقالة ومنها "البرنامج الإنشائي لجامعة الشدادية التي استقبلت قبل ثلاثة أعوام الدفعة الأولى من طلبتها، وإحالة أحد أساتذة الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق على خلفية تغريدات عبر منصة تويتر".