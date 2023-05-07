الإمارات ترحب بعقد مباحثات بين الجيش السوداني والدعم السريع

رحّبت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، "أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة".