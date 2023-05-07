الإمارات ترحب بعقد مباحثات بين الجيش السوداني والدعم السريع
رحّبت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، "أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة".
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصا للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وثمّنت الوزارة دور السعودية والولايات المتحدة والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار.