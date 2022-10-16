من هو سالم عبدالله الصباح وزير الخارجية الكويتي الجديد؟

صدر، اليوم الأحد، مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة عددا من وزراء الحكومة السابقة، فيما دخلت أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية، ومنها حقيبة وزارة الخارجية التي تم إسنادها إلى السفير الكويتي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وجاء تشكيل الحكومة هذه عقب الهجوم الواسع الذي واجهته الحكومة التي تم الإعلان عنها في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من قبل نواب اعترضوا على بعض الأسماء، ومنهم وزراء شاركوا في حكومات سابقة وخضعوا للاستجواب.

ومن أبرز الأسماء التي تم الاحتجاج عليها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية، قبل أن تؤكد تقارير اعتذاره عن عدم قبول المنصب.

واليوم الأحد، أعلن عن تعيين الشيخ سالم الصباح، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وولد الشيخ سالم، وهو دبلوماسي كويتي بارز، العام 1964، وهو نجل الشيخ عبد الله الجابر الصباح، الوزير الكويتي السابق والمستشار الخاص لأميري الكويت الراحلين الشيخ صباح السالم الصباح، والشيخ جابر الأحمد الصباح.

ودرس الشيخ سالم، في الجامعة الأمريكية في بيروت التي تخرج منها شخصيات عربية بارزة ومسؤولون ومثقفون، حيث حصل الشيخ سالم على درجتي البكالوريوس والماجستير، وتخرج العام 1986، ليباشر بعدها العمل في السلك الدبلوماسي الذي تدرج فيه خلال العقود الثلاثة الماضية.

والتحق الشيخ سالم عقب تخرجه بوزارة الخارجية، وتم تعيينه ملحقا دبلوماسيا، وعمل في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية حتى العام 1991.

وعمل بعد ذلك في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة لمدة 7 أعوام حتى العام 1998، حيث صدر آنذاك مرسوم أميري بترقيته إلى درجة وزير مفوّض.

وفي العام 2001 تم تعيين الشيخ سالم سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة، حيث انتقل منذ ذلك الحين إلى العاصمة واشنطن لتولي منصبه الجديد الذي غادره قبل أشهر.

وعاصر الشيخ سالم خلال توليه منصب سفير في الولايات المتحدة الأمريكية الذي استمر عقدين، أربعة رؤساء أمريكيين وهم جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن.

والشيخ سالم متزوج من الشيخة ريما الصباح، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعم المحتاجين، وله منها 4 أبناء، أكبرهم فيصل.