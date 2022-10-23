محمد المطير يطلب إلغاء التحية العسكرية لنائب رئيس البرلمان الكويتي

وأثار طلب المطير تفاعلا واسعا من قبل المدونين، الذين أثنى بعضهم على موقفه هذا واعتبروه لفتة جميلة منه مع بداية عمله البرلماني كنائب رئيس مجلس في البرلمان الجديد، الذي تم انتخاب أعضائه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم التفاعل الواسع وتداول الكتاب الرسمي المنسوب للمطير، فلم يعلق النائب عليه عبر حسابه في "تويتر" الذي ينشط فيه بشكل متواصل، ويحرص على مواكبة مختلف الأحداث والقضايا والتعليق عليها.

واختير النائب المطير، نائبًا لرئيس مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية يوم 18 من الشهر الجاري، عقب حصوله على 25 صوتا مقابل 20 صوتا حصل عليها منافسه النائب حسن جوهر، من إجمالي الحضور الذين بلغ عددهم 48 عضوًا.

وتنافس على هذا المنصب النائبان المطير وجوهر، إضافة إلى النائب عيسى الكندري الذي انسحب من الترشح عقب خوضه الجولة الأولى، احتجاجا على تصوير أحد النواب لورقة الاقتراع.

وسبق أن شن محمد براك المطير، وهو من النواب المحسوبين على المعارضة، هجومًا ضد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ووزراء في حكومات سابقة داخل قاعة البرلمان، وعبر المنصات الإلكترونية، بسبب قرارات وإجراءات اتخذوها أثناء وجودهم في مناصبهم.