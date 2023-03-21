أول تعليق من الغانم بعد إبطال مجلس 2022 في الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، على ضرورة العودة إلى المواطنين وتمكينهم من اختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات جديدة عقب اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق من صحة الإجراءات تجنبا لإبطال المجلس المقبل.

وقال الغانم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بقاعة في مكتب المجلس، إن "العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين".