صحيفة: رنا الفارس خرجت من الحكومة الكويتية الجديدة بسبب "رفض شرطها"

أظهر التشكيل الحكومي الكويتي الجديد، الذي تم الإعلان عنه مساء يوم الأحد، مغادرة بعض الأسماء التي سبق أن شاركت في الحكومات السابقة، وأبرزها الدكتورة رنا الفارس، التي تواترت أنباء سابقة تؤكد عودتها مجددا في هذه الحكومة.

واعتذرت الدكتورة رنا الفارس عن عدم المشاركة في هذه الحكومة قبيل إصدار المرسوم لإعلان التشكيل الجديد، وفق ما ذكرته عدة تقارير محلية، ليتم التأكد من مغادرتها للحكومة فور إعلان أسماء الوزراء.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر حكومي، قوله إن الدكتورة رنا، "اعتذرت في اللحظة الأخيرة، بسبب رفض رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، شرطها تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح المصدر الحكومي أن "الاعتذار كان بسبب التباين حول منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، إذ إن أقدمية الوزيرة الفارس في الحكومة تجعلها الأوفر حظاً لتولي منصب نائب الرئيس؛ حسب العرف الحكومي، غير أن رئيس الوزراء لم يقبل بذلك".

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد تعيين الشيخ طلال الخالد، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبراك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور بدر الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

يذكر أن الدكتورة رنا، التي تمكنت من عبور التغييرات الوزارية في 5 حكومات سابقة، كانت من ضمن التشكيل الحكومي الذي تم الإعلان عنه في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تم تعيينها وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجرى التعديل على ذلك التشكيل عقب الرفض الواسع الذي قوبل به من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.

وتولت الدكتورة الفارس مناصب وزارية في الحكومات الخمس السابقة، وكانت العنصر النسائي الوحيد في أربع حكومات منها.

وعُيِنت الدكتورة رنا في آب/ أغسطس الماضي، وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحكومة الأولى للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019 شغلت الفارس منصب وزيرة أشغال عامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، ولم تكن حينها العنصر النسائي الوحيد حيث حملت مريم العقيل إحدى الحقائب الوزارية في تلك الحكومة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020 تم تعيين الفارس وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون البلدية.

وفي آذار/ مارس 2021 تم تعيينها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021 تم تعيين الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.