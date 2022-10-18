الكويت.. مرزوق الغانم يدعو لتلافي خطأ إجرائي أكد وقوعه بانتخابات أمين سر مجلس الأمة

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون وأعضاء البرلمان، لتلافي خطأ إجرائي أشار إلى أنه وقع أثناء انتخابات أمين سر المجلس الجديد التي أجريت في جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال الغانم الذي أكد على ضرورة تلافي الخطأ قبل رفع الجلسة اليوم، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن "هناك خطأ إجرائيًا في انتخابات أمين السر يجب تلافيه قبل رفع الجلسة"، لافتًا إلى أن "الخطأ يخالف المادة 35 من اللائحة".

وأضاف الغانم بأن "المادة تنص على وجوب الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو ما لم يتحقق لأحد؛ وبالتالي وجب إعادة الانتخاب ليكون الفوز بالأغلبية النسبية؛ لذا وجب التنبيه والتصحيح".

وتتعلق المادة 35 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بانتخابات مكتب المجلس، حيث تنص على أنه "يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية، ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة".