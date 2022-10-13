الكويت.. نائب رئيس مجلس الوزراء يعتذر عن المشاركة في الحكومة المقبلة

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، إن الدكتور محمد الفارس، الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة المعلن عنها، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اعتذر عن الانضمام للحكومة المقبلة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن "الدكتور الفارس اعتذر رسميًا عن الدخول في التشكيل الوزاري الجديد".

في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "اعتذار الدكتور الفارس ربما يكون بسبب حقيبة النفط".

وكان قد جرى تعيين الفارس في الحكومة المشكلة، مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، واستقالت، مطلع الشهر الجاري، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتأتي أنباء اعتذار "الفارس" عن دخول التشكيل الحكومي الجديد، عقب أيام من إعلان الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، اعتذاره عن المشاركة في الحكومة الجديدة.

وتتزامن الاعتذارات مع مواصلة رئيس الحكومة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاوراته، التي بدأها قبل أيام لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد.

وجاءت المشاورات بعد أن قوبلت حكومته، التي أعلنها، الأسبوع الماضي، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثًا، الذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.

واعتبر كثير من النواب أن هذا التشكيل دون المستوى المطلوب، ولا يتوافق مع النتائج البرلمانية الأخيرة، والتطلعات الشعبية، وأنه ضم أسماءً مرفوضة، وكانت سببًا لتأزيم العلاقة بين مجلس الأمة السابق والحكومة.

وفور إعلان التشكيل الحكومي، اعتذر النائب عمار العجمي، الذي تم تعيينه وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة الجديدة كـ"وزير محلل"، عن المنصب لوجود بعض الأسماء التي وصفها بأنها "فاقدة للثقة الشعبية ولا تحترم الدستور".

وذكر تقرير لصحيفة "القبس" المحلية أن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة اعتذر عن عدم قبول المنصب قبل ساعات من إصدار المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة.

وعلى إثر التصعيد النيابي ضد الحكومة، صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الجديد ليصبح، في الـ18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.