الملك سلمان يؤكد موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية-الأوكرانية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، موقف بلاده الداعم "لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية ـ الاوكرانية، ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقال إن الرياض تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولا إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال وسيطة وتبرز ذلك في جهود ولي العهد في نجاح وساطته بالإفراج عن أسرى ونقلهم من روسيا.

وأضاف الملك في خطاب بمناسبة بدء دورة جديدة لمجلس الشورى أن المملكة تستشعر "دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في عالمنا".

وأوضح في خطابه الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أنه "في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات، تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع".

وخصص الملك سلمان جزءا من خطابه للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال "إن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "تدين المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري الكامل".

وأعاد الملك سلمان تأكيد موقف بلاده من عدة قضايا وصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وبينها القضية الفلسطينية واليمن والعراق والسودان وسوريا ولبنان وليبيا وأفغانستان.

وقال الملك في خطابه "إن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".

واختتم خطابه بالقول "ندعو إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".