رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان "العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك"

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك في إطار أواصر الأخوة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الإمارات لقطر، حيث أجرى الشيخ محمد بن زايد محادثات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وغادر الشيخ محمد بن زايد الدوحة التي وصلها صباح اليوم، وكان الشيخ تميم بن حمد في وداعه بمطار حمد الدولي.

كما بحث الزعيمان، وفقا للوكالة، "أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء".