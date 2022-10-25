أمير قطر: نتعرض لـ"افتراءات وحملة غير مسبوقة" بسبب استضافة كأس العالم

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، إن بلاده، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتعرض إلى "افتراءات" ضمن "حملة غير مسبوقة".

وأوضح الشيخ تميم في خطاب بثه التلفزيون، ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أجزاء منها: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف".

وأضاف: "تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد".

وتابع: "لكن تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأكد أمير قطر -في الوقت ذاته- على أهمية استضافة قطر لبطولة كأس العالم، قائلا إنها "مناسبة تجمع بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي، وذلك بقبول التحدي وإدماجه ضمن مشاريعنا الوطنية وخطط التنمية".