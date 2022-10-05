من هو وزير الدفاع الكويتي الجديد الشيخ عبدالله الصباح؟

صدر في الكويت، مساء اليوم الأربعاء، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 15 وزيرا، عقب ساعات من إصدار مرسوم أميري بإعادة تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة، وهي الحكومة 41 في تاريخ الكويت، 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم، وأبرزهم الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، الذي أسندت إليه حقيبة الدفاع.

وتعتبر وزارة الدفاع من الوزارات السيادية إلى جانب وزارتي الداخلية والخارجية، وهي وزارات محصورة بالأسرة الحاكمة، التي لم يسبق أن ترأسها شخص من خارج الأسرة باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها "أنس الصالح" في حكومة سابقة تشكلت نهاية العام 2019.

ووزير الدفاع الجديد الشيخ عبدالله هو الابن الأكبر للشيخ علي عبدالله السالم الصباح الذي عمل ضابطاً في الجيش الكويتي، واختير محافظاً لعدة محافظات كويتية آخرها محافظة مبارك الكبير، وحفيد أمير دولة الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي حكم الكويت ما بين عامي 1895 و 1965.

ولم يسبق أن تم تداول اسم الشيخ عبدالله بين الأسماء المتوقع تعيينها في الحكومة الكويتية الجديدة خلفاً للحكومة السابقة التي استقالت مطلع الشهر الجاري.

ويشغل الشيخ عبدالله منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، حيث تم إصدار مرسوم بتعيينه في هذا المنصب في أيار/ مايو 2021.

وكان الشيخ عبدالله قد أكد فور تعيينه في الطيران المدني آنذاك "مواصلة العمل وتحسين الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي، ومواصلة مسيرة المشاريع التطويرية لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني في البلد الخليجي".

ويأتي تشكيل هذه الحكومة الجديدة تزامناً مع إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث ينص الدستور الكويتي في المادة 57 على أن "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".