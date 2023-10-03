وزير الاتصالات الإسرائيلي يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي‬

وصل وزير الاتصالات الإسرائيليّ، شلومو كرعي، إلى الرياض، الاثنين، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يُعقد في الرياض.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية المعلنة، لمسؤول إسرائيلي على مستوى وزير.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، زار العاصمة السعودية، أواخر الشهر الماضي، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، وشارك في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان صدر عنها، إن "وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وصل مساء الاثنين إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على رأس وفد يضمّ رئيس اللجنة الاقتصادية، عضو الكنيست ديفيد بيتان، والمدير العام ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، ورئيس مكتب الوزير والناطق الرسمي باسم الوزير، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلي مدير عام البريد، ووزارة الخارجية"، موضحة أن "الوفد يضم 14 شخصًا".