وزير الاتصالات الإسرائيلي يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي
وصل وزير الاتصالات الإسرائيليّ، شلومو كرعي، إلى الرياض، الاثنين، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يُعقد في الرياض.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية المعلنة، لمسؤول إسرائيلي على مستوى وزير.
وكان وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، زار العاصمة السعودية، أواخر الشهر الماضي، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، وشارك في مؤتمر تنظمه منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان صدر عنها، إن "وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وصل مساء الاثنين إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على رأس وفد يضمّ رئيس اللجنة الاقتصادية، عضو الكنيست ديفيد بيتان، والمدير العام ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، ورئيس مكتب الوزير والناطق الرسمي باسم الوزير، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلي مدير عام البريد، ووزارة الخارجية"، موضحة أن "الوفد يضم 14 شخصًا".
وأضافت الوزارة أن "الوفد المفوض بموجب ميثاق وقعه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في مؤتمر دولي يعقَد في الرياض من الاثنين إلى الأربعاء، وسيلتقي بممثلين من جميع أنحاء العالم، وسيمثّل دولة إسرائيل في المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع أن يلقي الوزير كرعي كلمة أمام وزراء الاتصالات وممثلي جميع أنحاء العالم، وهي كلمة سيتم بثها على الموقع الإلكتروني للمؤتمر".