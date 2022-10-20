ولي عهد الكويت يلتقي بنواب سابقين مدانين بقضية "اقتحام مجلس الأمة"

التقى نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء، بعدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين أدينوا بقضية "اقتحام مجلس الأمة".

وأعلن هؤلاء النواب السابقون والنشطاء، لقاءهم بولي العهد، عبر تغريدة نشروها عبر حساباتهم في منصة "تويتر"، وهم: مسلم البراك أحد أبرز أعضاء حركة العمل الشعبي (حشد)، ومبارك الوعلان، والدكتور جمعان الحربش، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، والناشطان محمد البليهيس وناصر الرداس.

وجاء في التغريدة التي أعادت تداولها الصحف المحلية: "تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتقدمنا بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على العفو الكريم مقدرين لسموه رحابة صدره في جميع القضايا التي عرضناها على سموه ونحن على ثقة أن الكويت مقبله على كل خير".