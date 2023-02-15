محمد بن راشد: اختتمنا "القمة العالمية للحكومات" بتوقيع 80 اتفاقية دولية

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، اختتام أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة، التي أُقيمت في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر"، إن "10 آلاف متخصص ومسؤول حكومي و80 منظمة دولية"، شاركوا في القمة.

وكشف عن توقيع 80 اتفاقية بين الدول المشاركة بأعمال القمة.

وأردف: "القمة تمثل دولتنا التي تجمع العالم وتستشرف المستقبل وتمثل قوة خير للبشرية".