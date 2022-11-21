الحكومة الكويتية تواجه أول استجواب منذ تشكيلها

قدم عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب حمدان العازمي، اليوم الإثنين، استجواباً موجهاً لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز.

ويتألف الاستجواب الذي تم تقديمه لرئيس المجلس أحمد السعدون، من محور واحد يتعلق "بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".

وسيتم إدراج هذا الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة للمجلس الذي تم انتخاب أعضائه في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية والذي يتكرر بشكل دائم وكان سبباً في توتر العلاقات بين السلطتين، ووصل في بعض الأحيان لتدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين تجنباً لأزمة في البلاد.

ويعد هذا الاستجواب أول مواجهة حكومية نيابية منذ تشكيل الحكومة قبل أكثر من شهر، والذي تم بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

وعقب أيام من إجراء الانتخابات، تم الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلا أنها قوبلت برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صدر مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة، وضمت 15 وزيراً، وشهدت تعديلاً محدوداً على الحكومة السابقة.