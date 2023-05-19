انطلاق أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة
انطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.
وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، كما تنتاقش مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.
وقبل انطلاق أشغال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.