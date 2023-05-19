انطلاق أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة

وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، كما تنتاقش مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.