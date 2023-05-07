السعودية تقدم 100 مليون دولار لدعم الشعب السوداني

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، عن تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أنه سيجري تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان وتوفير مساعدات طبية.