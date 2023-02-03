استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن "الشاب عبد الله قلالوة (25 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال".

وأضاف: "طواقم الهلال الأحمر تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).