الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها في بغداد

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الجمعة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، داعية السلطات المحلية إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".

أطلق وابل من الصواريخ فجر الجمعة على السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بالعاصمة العراقية دون التسبب في أي إصابات، ما يعكس خطر التصعيد الإقليمي بعد شهرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.