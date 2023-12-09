الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها في بغداد
دانت الولايات المتحدة "بشدة" الجمعة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، داعية السلطات المحلية إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".
أطلق وابل من الصواريخ فجر الجمعة على السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بالعاصمة العراقية دون التسبب في أي إصابات، ما يعكس خطر التصعيد الإقليمي بعد شهرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
والهجوم الذي لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عنه، هو الأول الذي يتم الإبلاغ عنه ضد السفارة منذ أن نفذت فصائل مسلحة موالية لإيران ضربات مماثلة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.
واستهدفت الجمعة خمسة هجمات جديدة القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية "نحثّ قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري في هذه الهجمات واعتقال مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة"، مذكّرة الحكومة العراقية بالتزامها بحماية المنشآت والبعثات الدبلوماسية.
لكن واشنطن رحبت بإدانة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الهجوم على السفارة الأميركية الذي وصفه بأنه "لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به".