الجيش المغربي ينتشر في مناطق الزلزال لإغاثة المنكوبين

أعلن الجيش المغربي، اليوم السبت، انتشاره "بشكل مستعجل" في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، وذلك بعد تعليمات من عاهل البلاد، الملك محمد السادس.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن القوات المسلحة الملكية قولها إنها نشرت بشكل مستعجل على إثر الزلزال، "وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني".

وأضافت في بيان أنه "تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية".

وتابع البيان: "كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات دون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة".

وارتفع، اليوم السبت، عدد قتلى الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ومنطقة مراكش جنوب غربي المملكة، إلى 822 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205 حالات خطيرة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقُدرت قوة الزلزال بـ7 درجات على مقياس ريختر، وهو الأعنف منذ نحو قرن.