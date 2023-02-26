العراق.. قتلى وجرحى من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" في الأنبار

أسفر هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، على نقطة تفتيش عسكرية في قرية الخوضة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الحشد العشائري.

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم "داعش"، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا على نقطة تفتيش عسكرية تابعة للحشد العشائري في قرية الخوضة؛ ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 3 آخرين من عناصر الحشد، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع".