العراق.. قتلى وجرحى من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" في الأنبار
أسفر هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، على نقطة تفتيش عسكرية في قرية الخوضة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الحشد العشائري.
والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم "داعش"، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا على نقطة تفتيش عسكرية تابعة للحشد العشائري في قرية الخوضة؛ ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 3 آخرين من عناصر الحشد، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع".
وأضافت المصادر أن "القوات الأمنية العراقية شنت عملية أمنية واسعة في قرية الخوضة لملاحقة عناصر داعش، الذين فروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذهم عملية الهجوم على نقطة التفتيش العسكرية، فيما يشارك في العملية الأمنية طيران الجيش العراقي، لمراقبة المناطق الصحراوية القريبة من القرية".
وعلى الرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة "داعش"، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر هذا التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها قتلى وجرحى بصفوف القوات العراقية.