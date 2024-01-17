سلطات كيبوتس بئيري تؤكد مقتل رهينتين إسرائيليين في غزة‎

أكدت سلطات كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل، يوم الثلاثاء، مقتل الرهينتين اللذين أعلنت حماس في فيديو قبل يومين أنّهما قتلا بقصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان لكيبوتس بئيري أنّ يوسي شرعابي (53 عاماً) وإيتاي سفيرسكي (38 عاماً) "تمّ قتلهما" وأن جثتيهما في عهدة حماس. وأضاف البيان: "سنطالب بإعادتهما مع بقية الرهائن".

وأوضح البيان أنّ شرعابي انتقل للعيش في الكيبوتس قبل 30 عاماً بعدما حذا حذو شقيقه إيلاي.

ولا يزال إيلاي محتجزاً رهينة لدى حماس علماً بأن زوجته وبناته قتلن في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق البيان.