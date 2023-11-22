كاميرون يناقش حرب غزة مع نظراء من دول عربية وإسلامية

اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظرائه من دول عربية وإسلامية في لندن، اليوم الأربعاء، لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن اتفق الجانبان على هدنة في غزة لمدة أربعة أيام على الأقل.

وقال كاميرون في بيان: "ناقشنا كيفية استغلال هذه الخطوة للمضي قدما في التفكير في المستقبل، وكيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل وأيضا السلام والاستقرار للفلسطينيين".

وقالت بريطانيا إن وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير قطر، حضروا الاجتماع.