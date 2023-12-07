دعوة غوتيريش لتفعيل "المادة 99".. هل تفضي لإسكات صوت الرصاص في غزة؟

أثارت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية، التساؤلات بشأن أهمية تلك المادة، وما إذا كان من الممكن بالفعل أن تفضي إلى وقف الحرب في غزة.

وفي رسالة غير مسبوقة لمجلس الأمن، حذّر غوتيريش، من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام بقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر"، مشددًا على ضرورة إعلان وقف إنساني لإطلاق النار بالقطاع، ومتطرقًا في الوقت ذاته للمادة 99 من ميثاق المنظمة.

استخدامها مهم على الساحة الدولية

الخبير في القانون الدولي رائد بدوية، يرى أن "المادة التي استخدمها غوتيريش، تجيز للأمين العام بلفت نظر مجلس الأمن الدولي، على وجود نزاع دولي يهدد السلام والأمن الدوليين".

وأوضح بدوية في حديث إلى "إرم نيوز"، أنه "رغم أهمية استخدامها، إلا أن الرسالة غير ملزمة لمجلس الأمن من أجل الرد عليها"، مضيفًا: "هذا لا يعني أن مجلس الأمن يمكن أن يخرج بقرار نتيجة هذه المادة".