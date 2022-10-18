إسرائيل ترد على اتهام لبنان باختراق مياهه الإقليمية

نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، ما أعلنه الجيش اللبناني من أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، صباح أمس الإثنين.

وقال المتحدث الإسرائيلي: "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، صباح أمس الإثنين، في ثاني نزاع من نوعه هذا الأسبوع، بينما يعمل الجانبان على إتمام اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

وأوضح الجيش اللبناني أن الاختراق وقع في البحر المتوسط قبالة رأس الناقورة.

وتوصل البلدان، هذا الشهر، إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية. وينتظر الاتفاق إعلانا رسميا من واشنطن.

وقال الجيش اللبناني، يوم الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات، يوم السبت، في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي أيضا.