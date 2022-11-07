السيسي يوجه نداء من قمة المناخ لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، نداء لوقف الحرب الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي فعاليات جلسة الشق الرئاسي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.

وقال السيسي في كلمته: "نحن كدول اقتصادها ليس قويا.. عانت من تبعات كورونا وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب الروسية الأوكرانية.. أرجوكم أوقفوا هذه الحرب".

وشدد على "استعداده التام من أجل العمل على إنهاء الحرب بتكليف من قادة العالم"، مؤكدا أن "هذا لا يأتي في إطار البحث عن دور".

وقال السيسي: "أتصور أن كثيرا من القادة يشاركوني الرأي ومستعدون للتحرك إذا كان الحل ممكنا".

وتابع: "العالم كله يعاني من تداعيات الحرب، وأنادي باسمكم واسمي أن تتوقف هذه الحرب، هذا نداء من هذا المؤتمر".

من جهته، استهل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلمته أمام القمة، بتأييد دعوة السيسي إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية "لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم".