السيسي: نسّقنا مع الجانب الإسرائيلي لإنقاذ الوضع في سيناء عام 2011

وأضاف: "قلت له ممكن يا فندم تكون في مشكلة كبيرة لو استمر الأمر كده، وممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، ولازم إسرائيل هترد، فتحدث مشكلة كبيرة تؤدي إلى صراع كبير كهدف لهم في النهاية".

وأوضح أن المشير طنطاوي أمر بدخول القوات، وتابع القول: "عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت ده، اتصلت بهم وقلت محتاجين ندخل قوات في منطقة العريش ورفح والشيخ زويد للسيطرة على الموقف هناك".

واستطرد: "الحقيقة أنهم تفهموا ده وقالوا إدونا خبر بالقوات الموجودة وعددها ونسقوا معنا، واستمرينا لغاية دلوقتي، حجم القوات الموجود خلال الـ9 سنوات زاد كل مرة؛ للتعامل مع التحديات الموجودة".

كما أعلن السيسي عن إقامة معرض لبقايا معدات الإرهابيين في سيناء.