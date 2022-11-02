خلال كلمته بالقمة العربية.. السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا إلى إظهار حسن النوايا تجاه أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن معضلة الأمن المائي تؤثر على الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة حال تجاهلها.

وقال السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة حالياً في الجزائر، إن "الجانب الإثيوبي عليه التحلي بالإرادة السياسية وإظهار حسن النوايا اللازمين للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن في سبتمبر من العام الماضي".

كما دعا الرئيس المصري إلى "الأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي، وحياة الشعبين المصري والسوداني".

وأضاف: "أمننا القومي العربي هو جزء لا يتجزأ، وعدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، والقمة العربية تأتي في وقت مهم مع عدد من الأزمات العالمية، حيث تشتد الأزمات الاقتصادية والبيئية عالمياً، وتلك التحديات أثارت العديد من التساؤلات في الشارع العربي، والتحديات تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة".

ودعا الرئيس المصري كذلك إلى "تبني مقاربة شاملة لمواجهة التحديات"، مشيراً إلى أن انعقاد القمة العربية هو بمثابة دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعوب وصون المقدرات".