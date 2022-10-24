القبض على رئيس حزب نهضة مصر أحمد أبو النظر وزوجته لاتهامهما بـ"الاحتيال والنصب"



ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رئيس حزب سياسي وزوجته التي تترأس إحدى منظمات المجتمع المدني، متهم بالنصب على عدد كبير من المواطنين، وتوظيف الأموال بشكل غير شرعي.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا الأحد، إنه تم القبض على أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر، وزوجته هناء حمدي رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة لاتهامهما بتوظيف الأموال والنصب على العديد من المواطنين.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم صدر بحقه 7 أحكام نصب وشيكات وأموال عامة، ومتهم بالنصب على 9 مواطنين تقدموا ببلاغات للنيابة العامة تتهمه بالنصب عليهم وتبديد أموالهم التي تحصل عليها تحت مسمى توظيفها، والتي بلغت نحو 13 مليون جنيه، ما أدى لصدور قرار بضبطه وإحضاره.

وبحسب بلاغات الضحايا فإن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية أمرت بضبط وإحضار المتهم وزوجته، للتحقيق معهما في القضية رقم 282 لسنة 202.

وتلاحق أبو النظر الاتهامات بالنصب منذ عدة سنوات، إلا أنه مؤخرا، تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية أمام الجهات القانونية بعد الاستيلاء على أموالهم من قبله وزوجته .