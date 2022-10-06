مصر.. عفو رئاسي يشمل 1557 سجينا جنائيا

أخلت السلطات المصرية، يوم الخميس، سبيل 1557 سجيناً من الصادرة بحقهم أحكام في قضايا جنائية، بموجب عفو رئاسي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، أُفرج عن دفعة كبيرة من السجناء الصادرة ضدهم أحكام، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر"، في إشارة إلى حرب اكتوبرعام 1973.

وأشار البيان إلى انتهاء أعمال لجان الفحص للإفراج بالعفو عن 1557 سجينا، وذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث.

وتشهد مصر منذ نهاية نيسان/أبريل موجة من عمليات الإفراج عن النشطاء السياسيين شملت حتى الآن العشرات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ما أثار توقعات بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.