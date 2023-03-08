مصر.. إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة" لحماية حقوق المُلكية الفكرية
أطلق وزير العدل المصري عمر مروان، الثلاثاء، "إعلان القاهرة" لحماية حقوق المُلكية الفكرية، الذي يُقدّم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق المُلكية الفكرية تُغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية، والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية هذه الحقوق، ووضع أُطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق المُلكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية.
وتضمّنت وثيقة إعلان القاهرة 8 بنود، هي: "إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق المُلكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الاصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية".
كما تضمنت "تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق المُلكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات، وذلك وفقًا لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول العربية".
بالإضافة إلى "وضع نموذج استرشادي لتشريع المُلكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للمُلكية الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات، وفقًا للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية".
إلى جانب "إصدار دليل تعريفي يستند إلى التشريعات الوطنية في كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق وأصول الملكية الفكرية؛ تيسيرًا على أصحابها، وتضمين التشريعات الوطنية النصوص التي تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية".
وكذلك "تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها لحقوق المُلكية الفكرية تسجيلًا وحمايةً، ونشر ثقافة احترام حقوق المُلكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
وأيضًا "تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية وتسجيلها وحماية، أصول الملكية الفكرية الوطنية".
ويعكس إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة "من مصر ما تحظى به تجربتها في مجال حماية حقوق المُلكية الفكرية من تقدير، في ضوء ما حققته من إنجازات تجلت في إصدار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذلك رؤية الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز المنافسة الفكرية المشروعة في كافة المجالات، وهو ما دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) للتعاون مع مصر لتكون البوابة التي تنطلق منها وثيقة حماية حقوق المُلكية الفكرية في العالم العربي.