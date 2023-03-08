مصر.. إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة" لحماية حقوق المُلكية الفكرية

أطلق وزير العدل المصري عمر مروان، الثلاثاء، "إعلان القاهرة" لحماية حقوق المُلكية الفكرية، الذي يُقدّم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق المُلكية الفكرية تُغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية، والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية هذه الحقوق، ووضع أُطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق المُلكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية.

وتضمّنت وثيقة إعلان القاهرة 8 بنود، هي: "إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق المُلكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الاصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية".