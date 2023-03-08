السيسي وأوستن يبحثان تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن والوفد المرافق له، وبحثا جملة من الملفات، من بينها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، على ما ذكر بيان للرئاسة المصرية.

وحضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودانيال روبنشتاين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مصر، أكد السيسي خلال اللقاء، "حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط".