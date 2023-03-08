السيسي وأوستن يبحثان تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن والوفد المرافق له، وبحثا جملة من الملفات، من بينها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، على ما ذكر بيان للرئاسة المصرية.
وحضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودانيال روبنشتاين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مصر، أكد السيسي خلال اللقاء، "حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط".
من جهته؛ أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن "تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين" بحسب البيان.
وأشار بيان الرئاسة المصرية، إلى أن "اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد".
مؤكدا، بحسب البيان، أن "حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة".
كما "تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم"، وفقا للبيان.