مصر تدرج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات بينهم 6 سيدات

قضت محكمة مصرية، بإدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهم 6 سيدات بينهن شقيقتان، لمدة 5 سنوات.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، فإن القرار صدر من الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة يوم 17 نوفمبر الجاري.

وجاء في القرار، أنه "في الطلب رقم 11 لسنة 2022، أدُرج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة".

وضمت القائمة المعلنة 6 سيدات، وهن: "نجلاء محمود عفيفي حسين، آية حسن عبدالسلام أبو السعود، أسماء عبدالباسط محمد أحمد، فاطمة حمدي محمد رفاعي"، بالإضافة إلى شقيقتين هما: "حبيبة وياسمين أحمد محمد صبحي".

كما ضمت القائمة 4 رجال هم: "عزت محمد حسن حسين، ومحمود جمال عبدالمنعم محمد، محمود شعبان علي أحمد، مصطفى صلاح عبد المنعم عفيفي".