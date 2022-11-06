مصر.. 4 قتلى بينهم ضابط في الجيش إثر هجوم "شمال سيناء"
قُتل ضابط برتبة مقدم في الجيش المصري، و3 مدنيين، يوم الأحد، إثر هجوم استهدف "كمينا" في محافظة شمال سيناء، وفق ما أفادت مصادر مطلعة "إرم نيوز".
وقالت المصادر إن "المقدم عاصم عصام قائد الكتيبة 103 صاعقة استشهد مع 3 مدنيين آخرين من أبناء القبائل السيناوية".
وأضافت أن المدنيين الثلاثة القتلى هم "عامر عميرة وحسين سالم وتوفيق شاهين"، فيما أصيب رابع يدعى محمد مصطفى، إثر الهجوم المسلح.
وأشارت إلى أن حالة من الاستنفار الأمني تسود محافظة شمال سيناء الحدودية، تجنبًا لتنفيذ أي عمليات إرهابية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ الذي بدأت فعالياته صباح الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة العشرات من رؤساء وقيادات الدولة.
يذكر أن محافظة شمال سيناء المصرية قد شهدت العديد من الهجمات عقب ثورة 30 حزيران/يونيو 2013 وإسقاط نظام الرئيس الراحل محمد مرسي.