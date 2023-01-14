مصر تعلن شمال سيناء منطقة خالية من الإرهاب
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن محافظة شمال سيناء منطقة خالية من الإرهاب، وهناك مواصلة لعملية التنمية وإنشاء مدن سكنية جديدة فيها.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في سيناء، اليوم السبت، إن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والمدنيين في شمال سيناء قدموا تضحيات كبيرة لتطهيرها من الإرهاب، وفتح المجال للتنمية فيها.
وواصل رئيس الوزراء المصري قوله: "نقدر عظمة التضحية التي قدمت لنكون موجودين ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء"، لافتاً إلى أن "آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ضحوا بحياتهم في كل متر في سيناء لاستمرار حركة التنمية".
وأضاف: "وصلنا اليوم حتى رفح ثم عدنا إلى الشيخ زويد والعريش، في رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قدمت جهدًا هائلاً في تطهير سيناء من الإرهاب، بجانب تنفيذ مشروعات التنمية".
ولفت إلى أنه جارٍ إنشاء مدينة رفح الجديدة ضمن مشروعات الدولة في قطاع الإسكان شمال سيناء، والتي توفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بجانب توفير جميع الخدمات التي تتاح في المدن الحديثة.
وقال إنه يجري أيضًا تطوير ميناء العريش، الذي كانت مساحته تبلغ 50 فدانًا فقط، وتم التوجيه بأن تضاف 540 فدانًا إضافية لمساحته، لافتًا إلى إنشاء أرصفة بطول 2.5 كيلومتر، تم الانتهاء من نصفها.
وبين أن ميناء العريش كان يستخدم فيه الصيد وتصدير الملح فقط، وحاليًا يشتغل لتصدير المنتجات والصناعات الكبيرة شمال سيناء، منوهاً إلى أنه يتم العمل على تعميق الغاطس من 7 إلى 13 مترًا.