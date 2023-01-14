مصر تعلن شمال سيناء منطقة خالية من الإرهاب

ولفت إلى أنه جارٍ إنشاء مدينة رفح الجديدة ضمن مشروعات الدولة في قطاع الإسكان شمال سيناء، والتي توفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بجانب توفير جميع الخدمات التي تتاح في المدن الحديثة.

وقال إنه يجري أيضًا تطوير ميناء العريش، الذي كانت مساحته تبلغ 50 فدانًا فقط، وتم التوجيه بأن تضاف 540 فدانًا إضافية لمساحته، لافتًا إلى إنشاء أرصفة بطول 2.5 كيلومتر، تم الانتهاء من نصفها.

وبين أن ميناء العريش كان يستخدم فيه الصيد وتصدير الملح فقط، وحاليًا يشتغل لتصدير المنتجات والصناعات الكبيرة شمال سيناء، منوهاً إلى أنه يتم العمل على تعميق الغاطس من 7 إلى 13 مترًا.