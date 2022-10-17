مصر.. إحباط تهريب 10 طن مخدرات في السويس
أحبطت أجهزة الأمن المصرية تهريب 10 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بنحو 270 مليون جنيه، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه "جرى التنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام برصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية فنطاس، بمنطقة الجناين بمحافظة السويس؛ لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية".
وأضافت: "تم ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يستجد من طرق التهريب، من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة".
وأوضحت الوزارة أنه "بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابي المكون من 3 عناصر إجرامية مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والسويس، وأنه بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 36.000 طربة لمخدر الحشيش تزن ثلاثة أطنان و600 كيلوغرام، و2300 لفافة لمخدر البانجو تزن 7 أطنان، و130 لفافة لمخدر الهيدرو تزن 250 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون تزن 15 كيلوغرام، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس".