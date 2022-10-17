مصر.. إحباط تهريب 10 طن مخدرات في السويس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية تهريب 10 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بنحو 270 مليون جنيه، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه "جرى التنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام برصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية فنطاس، بمنطقة الجناين بمحافظة السويس؛ لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية".

وأضافت: "تم ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يستجد من طرق التهريب، من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة".