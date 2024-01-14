نصر الله: الضربات الأمريكية ستضر كل الملاحة بالبحر الأحمر

قال حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله في لبنان، اليوم الأحد، إن الأعمال الأمريكية في البحر الأحمر ستضر أمن الملاحة برمتها بعدما أصبحت المنطقة الآن منطقة صراع.

وأضاف نصرالله في كلمة له، أن ميليشيا الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، ستواصل الهجمات رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

وأكد أن استهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها سيستمر.

وقال نصر الله: "الأخطر أن ما فعله الأمريكي في البحر الاحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها حتى السفن التي لن تذهب إلى فلسطين، حتى السفن غير الإسرائيلية، حتى السفن التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لأن البحر الأحمر صار ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبوارج...اختل الأمن".

وقال نصر الله إن مبعوثين أرسلوا إلى لبنان في السابق سعياً إلى وقف إجراءات الجبهة اللبنانية، وذلك بنقل تحذير مفاده أنه إن لم توقف الميليشيا الهجمات فإن إسرائيل ستشن حرباً على لبنان، وذلك دون أن يكشف هوية المبعوثين.

وأضاف نصر الله قائلاً أن الهدف من جبهة لبنان هو وقف الحرب على غزة.