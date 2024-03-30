بعد تصاعد التوتر.. هل نفد صبر واشنطن إزاء حكومة نتنياهو؟

شهدت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تصاعدا لافتاً، بعد أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها إعلان واشنطن أنها لم تسلّم إسرائيل كل ما تطلبه من أسلحة؛ ما يدعو لطرح تساؤل بشأن مصير العلاقات بين البلدين الحليفين تاريخيًا؟

ويرى مراقبون أن العلاقات بين البلدين بدأت تتصدع بشكل كبير، وقد تأخذ منحى تصعيديًا آخر؛ كون إسرائيل كانت تعوّل على واشنطن ودعمها العسكري في بداية الحرب، والآن بدأت الأخيرة بالتراجع وكأنها تخطط لسحب البساط تدريجيًا من تحت نتنياهو، الذي تبعثرت أوراقه في الأيام القليلة الماضية وبدأ يتأهب للرحيل، وفق تقديرات الأوساط السياسية.

تغيّر اللهجة

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون أكد، أخيرًا، أن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها من واشنطن، عازياً ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعض الأسلحة التي طلبتها إسرائيل على الأقل.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل، إذ تسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأمريكيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.