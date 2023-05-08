سودانيون ميسورو الحال عالقون في "وادي حلفا" على الحدود مع مصر

بعد أن نامت أسبوعًا في ظل شجرة بفناء مسجد في مدينة وادي حلفا السودانية، استبدت الحيرة بداليا حسن، فهي إما تعبر الحدود إلى مصر وإما تنتظر إلى أن يحصل ابنها البالغ من العمر 18 عامًا على تأشيرة.

وعلى مقربة من المدينة الحارة الصحراوية الترابية، ثمة عائلة تشمل 3 شقيقات حوامل وجدة تتنفس بواسطة "أسطوانة أكسجين" ويتبادلن جميعًا الأدوار للنوم على أسرّة مستأجرة لحين حصول محمد، البالغ من العمر 16 عامًا على تأشيرة مصرية.

فوسط أمواج النزوح بسبب الحرب في السودان، فرَّ الكثيرون من ميسوري الحال السودانيين من الخرطوم وانطلقوا في رحلة مكلفة وشاقة على الطريق إلى الحدود مع مصر التي تبعد 720 كيلومترًا إلى الشمال.

وعلى الرغم من أنه يمكن للنساء والأطفال وكبار السن دخول مصر بحرية، وإنْ كان ذلك يحدث كثيرًا بعد الانتظار لأيام في ظل ظروف صعبة على الحدود المكدسة، فإنه يتعين على السودانيين الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 50 عامًا التقدم بطلب تأشيرة.

وأدت هذه اللائحة إلى حالة من الازدحام في "وادي حلفا" على بعد 25 كيلومترًا جنوبي الحدود وتوجد فيها قنصلية مصرية حيث يتكدس رجال أعمال وأطباء وسودانيون آخرون ميسورو الحال في الفنادق والمدارس والمستشفيات بل ويمتد الأمر إلى الشوارع.